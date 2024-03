O que é a LR?

A LR é uma das empresas de Network Marketing e Venda Direta de maior sucesso na Europa. Oferece a possibilidade a todos os empreendedores de criar o seu próprio negócio de marketing em rede sem risco graças ao seu plano de marketing único no mercado. Pode ser realizado como uma atividade secundária ou principal.

Como Funciona o Negócio?

Já pensou em ter um part-time ou até construir o seu próprio negócio? Na LR pode fazê-lo de forma simples e rápida.

Existem três regras que, se seguidas com consistência e disciplina, há apenas um resultado chamado SUCESSO!

Venda de produtos: para ganhar dinheiro instantâneo

para ganhar dinheiro instantâneo Registar novos parceiros de negócios: para crescer rapidamente

Registar novos parceiros de negócios: para crescer rapidamente Ensine as pessoas da sua equipa a fazer o mesmo! Assim, a duplicação acontece!

Aproveite a oportunidade LR e crie o seu próprio negócio!

História da L.R

O sucesso da LR começou a ser construído em 1985, começando um vitorioso percurso para se tornar numa das empresas com maior sucesso no mercado da venda directa na Europa.

Desde a sua fundação, a LR tem registado um enorme aumento de volume de vendas. O nosso sucesso assenta em fatores únicos, valores vividos e uma visão clara.

Na LR, tudo gira em torno do melhoramento da qualidade de vida: Sob o lema “More Quality for your Life” (mais qualidade para a sua vida), o nosso objetivo é tornar a vida de cada indivíduo ainda mais merecedora de ser vivida.

Isto obtém-se, por um lado, usando os nossos excelentes produtos nas áreas da saúde e beleza e por outro, através da oportunidade única de, pondo em prática o modelo de negócio da LR, melhorar a própria vida de forma sustentável.

As normas de qualidade da LR abrangem todas as áreas – desde o desenvolvimento do produto até ao serviço de atendimento ao cliente. É claro que não se trata apenas de um requisito a nível interno, mas que se estende também aos prestadores de serviços externos com os quais colaboramos. Neste âmbito, há nomeadamente uma série de aspetos sociais que revestem particular importância para nós.