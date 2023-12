Ajuda na redução abdominal

Promove a perda de peso e queima gordura

Ajuda a eliminar a retenção de líquidos

É um poderoso antioxidante

Melhora o metabolismo e bem estar

Retarda sinais de envelhecimento

Estimula o funcionamento cerebral

Inibe o apetite

Ajuda no reforço do sistema imunitário

É o melhor amigo para quem faz exercícios

Ideal para quem tem intestino preguiçoso

Sem conservantes, sem químicos.

100% natural

O “companheiro” ideal para ir bebendo ao longo do dia desintoxicando e queimando as gorduras do organismo.

Contém:

chá verde – Quebra a gordura e ajuda a perder peso

folhas de mate – Estimulante e energético

pau d’Arco – Diminui as inflamações e reforça o sistema imunitário

folhas de urtiga – Diurética ,depurativa e desintoxicante

folhas de Rooibos – Rico em antioxidantes

capim-limão – Diurético

raiz de alcaçuz – Combate a retenção de líquidos

Como preparar o chá?

Deitar 1-2 colheres de chá cheias numa chávena grande, verter água a ferver (cerca de 200 ml). Tapar e deixar repousar 5-7 minutos e coar. Beba 3-4 chávenas por dia.

O chá LR pode ser bebido quente ou frio.

A Sociedade Alemã de Nutrição recomenda a ingestão diária de cerca de 1.5 de água ou chá não adoçado. Consoante a temperatura exterior e a atividade e sobretudo durante uma dieta deverá beber um pouco mais.